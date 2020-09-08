Пиратство – это, конечно, плохо, но посмотреть новенький фильм любимого режиссера или сыграть игру, выхода которой так долго ждал, хочется даже тем, кто не хочет или не может платить за контент свои кровные. Специально для таких людей мы собрали лучшие сайты для скачивания торрентов: 10 бесплатных торрент трекеров, на которых можно найти бесплатные раздачи, которые в свободном доступе не сыщешь днем с огнем.
№10 — rustorka.com
Один из старейший трекеров в рунете, который сегодня требует обхода блокировки и использования VPN. Активность на русторке не самая зашкаливающая, поскольку у нее довольно неудобный и архаично выглядящий интерфейс, отпугивающий новичков. Тем не менее на сайте собралось немалое комьюнити, которое годами поддерживает на плаву умирающий проект, а потому в некоторых случаях на русторке можно найти самые редкие релизы, недоступные на других ресурсах.
№9 — otxataba.net
Официальный сайт репакера Хатаба, который облегчает жизнь множеству отечественных геймеров, бесплатно взламывая свежие игры для широкого круга пользователей. Радует, что владелец ресурса держит руку на пульсе и постоянно обновляет игры до самых актуальных версий. Если вас не интересует иной контент кроме игр, то этого торрента будет достаточно – если чего-то нет у Хатаба, то и в других местах вы это найдете очень вряд ли. Напрямую зайти на трекер нельзя, но адреса открытых зеркал найти совсем не трудно, например, в официальной группе репакера Вконтакте.
№8 — Flibusta.is
Рейтинг лучших бесплатных сайтов торрентов продолжает легендарная Флибуста – это не торрент в прямом смысле слова, но самая большая пиратская библиотека книг в русскоязычном интернете. Здесь есть буквально все и на любой вкус, но самая поразительная особенность портала – зачастую самые свежие и модные издания появляются здесь в тот же день, что и на полках книжных магазинов. Если вы не можете представить свой день без прочитанной сотни-другой страниц, то наверняка знаете, как много денег может уходить на книги в месяц. Поэтому Флибуста становится самым настоящим спасением для кошельков книгочеев.
№7 — pornolab.net
Серьезно? Кто-то не знает про Порнолаб? Ладно, так уж и быть, краткая сводка – это крупнейший и старейший торрент-трекер с видео для взрослых в рунете, количество контента на котором превышает все мыслимые пределы – если вы предпримите попытку посмотреть все, что там есть, то умрете от старости задолго до того, как ознакомитесь с десятой частью имеющегося видео. А каждый день количество роликов прирастает терабайтами! В общем, если игры, фильмы, книги и музыка уже порядком утомили – вам срочно сюда, здесь даже самый прожженный пуританин найдет соблазн, перед которым не сможет устоять.
№6 — nnmclub.to
Возможно, лучший торрент трекер для самообразования – количество слитых платных курсов и обучающих видео здесь поистине впечатляет. Давно хотели научиться программированию, но не знали с чего начать? Вам сюда. Больше интересуетесь кройкой и шитьем? Опять же ваш выбор. Есть и другой контент, но в плане развлечений данный торрент проигрывает ряду других, а вот найти редкий узкоспециальный мастер-класс на Ноунейме куда вероятнее, чем на том же Рутрекере. Хороший профильный сайт, который необходимо держать в закладках, если вы занимаетесь самообучением.
№5 — kinozal.tv
Главный торрент-трекер для киноманов в рунете. Здесь можно найти любые отечественные и зарубежные фильмы, а также сериалы самого разного года выхода. Если вы пропустили свежую российскую премьеру, скорее всего она уже выложена на Кинозале в хорошем качестве. Сайт выглядит несколько устаревшим, но поиск выполнен грамотно и даже далекий от интернета человек найдет искомое в считанные минуты. Многовато рекламы, но пользователи плагина Адблок не испытают никаких неудобств. Всем любителям кино сайт строго рекомендуется для активного пользования!
№4 — torrentx.one
А вот здесь с сайтом все в порядке – и дизайн и функциональность на уровне. Удобный поиск, каталогизация и различные подборки лучших раздач сделали молодой Torrent-X одним из самых быстрорастущих трекеров России. Также отметим дружелюбное сообщество, которое активно реагирует на запросы других пользователей и помогает им найти нужные файлы. Не первый по значимости, но один из лучших по атмосфере в комментариях сайт в нашем рейтинге торрент трекеров.
№3 — rutor.org
Создатели Рутора понимали, что переплюнуть Рутрекер в количестве раздач и контента им вряд ли удастся, а потому пошли другим путем – отменили необходимость регистрации. Теперь новичку, попавшему на портал впервые, не нужно тратить время на муторное заполнение анкеты пользователя, для скачивания искомого торрент-файла его нужно просто найти. Быстро, удобно, контента пусть и меньше, но все важные новинки здесь появляются в то же время, что и у главного конкурента. На сегодняшний день главный сайт Рутора заблокирован, но работающие зеркала можно найти в Гугле или посмотреть в сообществе трекера Вконтакте.
№2 — The Pirate Bay
На втором месте списка торрент сайтов расположился Pirate Bay — самый популярный трекер в мире, который за долгие годы своего существования успел пройти огонь, воду и медные трубы. Масса судов, розыск создателей портала Интерполом, блокировки во множестве стран – все это не сломило дух Пиратской Бухты, которая и по сей день исправно функционирует и доставляет бесплатный контент быстрее всех. Да, сайт не русский, потому для успешного использования неплохо было бы знать английский язык хотя бы на минимальном уровне, но уж если вы что-то ищите – это либо есть на ПиратБэй, либо в бесплатном варианте этого нет воообще. Культовый сайт, который, мы надеемся, будет здравствовать и процветать и впредь.
№1 — rutracker.org
Вряд ли можно написать что-то новое о портале, который на протяжении десятилетий остается одним из самых посещаемых сайтов рунета. Никакие блокировки и Роскомнадзор не смогли задушить эту гидру, у которой при отсечении одной головы вырастает три новых зеркала. Если в плане игр у данного трекера еще есть конкуренты, а раздачи фильмов зачастую блокируются по требованию правообладателей пока идет показ в кинотеатрах, то количество музыки, которое здесь можно найти, поразит даже самого прожженного меломана. Если вы не знакомы с торрент трекерами и не готовы тратить массу времени на исследование каждого – начните с Рутрекера и вряд ли вам понадобится что-то еще. Не поддающееся оспариванию первое место в топе лучших торрент сайтов на 2020 год!
Чудесно. Книжки люблю но все ссылки всегда ведут на литрес. Всё правильно но откуда в Ташкенте русские деньги. И уровень жизни как-то у нас не впечатляет. Зато тепло и много фруктов. Флибуста Ваша впечалила, не знал. Сразу зарегистрировался и на вскидку пару книжек нашел, ранее не обнаруженные в свободном доступе. Спасибо. Я давний пользователь рутрекера, но тут вообще порадовался.
Вот книжки читаешь, наверное грамотный? Тогда объясни, что такое «вскидка». Я дремучий, не знаю такого слова. Всё, что приходит в голову, это «навскидку».
Ахтунг ахтунг! Граммарнацци детектед!
sanderman, неужели у вас нет самолюбия? Ведь каждый, кто прочел ваш коммент, подумал о состоянии вашего ума и, притом, не в вашу пользу…
По ходу sanderman самый ВУМНЫЙ.
ты долбоёб
вскидка — это то, что происходит при вскидывании: подбрасывание чего либо вверх, обычно резким движением
В плане книг, аудио книг, музыки лучше сайта чем торрнадо.org ничего в сети не найдете?, также много новинок фильмов (плюс есть свой онлайн кинотеатр). Рекомендую.
Согласен
Тоже согласен
Заслуживает внимание!
Безусловно! :)))
торрнадо.org лучший трекер!
Лучший трекер, Ежедневное обновление контента фильмов, музыки, игр, софта, книг. С трекера можно скачать все что пожелаете
Не просто рекомендую, а советую, отличный сайт.
Полностью согласна , замечательный и простой поиск , ни чего лишнего в оформлении всё легко и доступно простому юзеру)!!!
флибусту, кстати, можно полностью скачать на всё том же NNM-Club.
У Флибусты другой луковый адрес.
По моему лучше всего использовать rutor-сразу видно что за фильм, его кодеки и качество. Никаких логинов и рейтингов
а руторг блокируется же. Я, например, никак не могу на него зайти. Раньше мог, сейчас нет
Поставь приложение для Хрома ФриГейт и заходи себе спокойно. Сейчас у рутора новый домен rutor.info
флибуста жемчужина интернета !
про электричку забыли «union gang»
А про Механиков ни слова.
А как же ZONA?
Flibusta.is на 23.09.2020 гласит: Сайт заблокирован
Ресурс находится в списках Министерства Юстиции и Роскомнадзора как содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Заходить нужно через VPN
Нах VPN! Есть простой Browsec для браузера.
Поставьте себе браузер Tor и заходите на флибусту из него.
Как гласит давняя присказка: «Сегодня там, а завтра здесь. Сегодня есть, а завтра нет!» Все решает поиск и метод проб.
ещё hd reactor
Плюсую. Очень много музыки качества lossless.
rustorka нравится, но админ с бесящей рекламой — заставляет пользоваться другими ресурсами. так что не пихал бы в топ
спасибо за информацию
Автору кол в жопу!!!
Пиратство — это когда кто-то хочет нажиться за чужой счёт. А если бескорыстно, то это робингудство. Что до правопокупателей, то вот где настоящие бандиты с большой дороги. Они авторов держат в зинданах, да ещё и плетью подгоняют.
Ну, если кто любит смотреть рекламу казино (которую почему-то не запретили наравне с рекламой наркотиков и детским порно), то kinozal.tv — лучший.
Там, правда, в рекламу кусочки каких-то фильмов вставляют не к месту.
Качаете с Рутрекера? Тогда мы идём к вам. Работники внутренних органов.
Рутрекер вообще-то запрещён официально в РФ. Думайте, о чем пишите. Хотя есть на нем действительно много чего
Только сейчас и провайдеры типа Дом.ру, Скайнет, стали блочить торрент трекеры, гады…
VPN Вам в помощь, в опере он автоматом встроен
Про Мегашару ни слова….
Вот куда-то загинул TFILE… жалка(
Как по мне, считаю наиболее качественным и прогрессивным торрнадо.org. Есть фактически все, в том числе онлайн кинотеатр, что очень удобно в наше время. Рекомендую.
Согласен с предыдущим товарищем, мне тоже сайт нравится.
Я бы обратил внимание на торрнадо.org, советую
быгыгыгы все адреса забанены , нужны танцы с бубнами
Вы что, первый день за мужем. Полно плагинов для обхода блокировок (в опере как уже писал вообще встроенный автоматом ставится).