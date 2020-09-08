Пиратство – это, конечно, плохо, но посмотреть новенький фильм любимого режиссера или сыграть игру, выхода которой так долго ждал, хочется даже тем, кто не хочет или не может платить за контент свои кровные. Специально для таких людей мы собрали лучшие сайты для скачивания торрентов: 10 бесплатных торрент трекеров, на которых можно найти бесплатные раздачи, которые в свободном доступе не сыщешь днем с огнем.

№10 — rustorka.com

Один из старейший трекеров в рунете, который сегодня требует обхода блокировки и использования VPN. Активность на русторке не самая зашкаливающая, поскольку у нее довольно неудобный и архаично выглядящий интерфейс, отпугивающий новичков. Тем не менее на сайте собралось немалое комьюнити, которое годами поддерживает на плаву умирающий проект, а потому в некоторых случаях на русторке можно найти самые редкие релизы, недоступные на других ресурсах.

№9 — otxataba.net

Официальный сайт репакера Хатаба, который облегчает жизнь множеству отечественных геймеров, бесплатно взламывая свежие игры для широкого круга пользователей. Радует, что владелец ресурса держит руку на пульсе и постоянно обновляет игры до самых актуальных версий. Если вас не интересует иной контент кроме игр, то этого торрента будет достаточно – если чего-то нет у Хатаба, то и в других местах вы это найдете очень вряд ли. Напрямую зайти на трекер нельзя, но адреса открытых зеркал найти совсем не трудно, например, в официальной группе репакера Вконтакте.

№8 — Flibusta.is

Рейтинг лучших бесплатных сайтов торрентов продолжает легендарная Флибуста – это не торрент в прямом смысле слова, но самая большая пиратская библиотека книг в русскоязычном интернете. Здесь есть буквально все и на любой вкус, но самая поразительная особенность портала – зачастую самые свежие и модные издания появляются здесь в тот же день, что и на полках книжных магазинов. Если вы не можете представить свой день без прочитанной сотни-другой страниц, то наверняка знаете, как много денег может уходить на книги в месяц. Поэтому Флибуста становится самым настоящим спасением для кошельков книгочеев.

№7 — pornolab.net

Серьезно? Кто-то не знает про Порнолаб? Ладно, так уж и быть, краткая сводка – это крупнейший и старейший торрент-трекер с видео для взрослых в рунете, количество контента на котором превышает все мыслимые пределы – если вы предпримите попытку посмотреть все, что там есть, то умрете от старости задолго до того, как ознакомитесь с десятой частью имеющегося видео. А каждый день количество роликов прирастает терабайтами! В общем, если игры, фильмы, книги и музыка уже порядком утомили – вам срочно сюда, здесь даже самый прожженный пуританин найдет соблазн, перед которым не сможет устоять.

№6 — nnmclub.to

Возможно, лучший торрент трекер для самообразования – количество слитых платных курсов и обучающих видео здесь поистине впечатляет. Давно хотели научиться программированию, но не знали с чего начать? Вам сюда. Больше интересуетесь кройкой и шитьем? Опять же ваш выбор. Есть и другой контент, но в плане развлечений данный торрент проигрывает ряду других, а вот найти редкий узкоспециальный мастер-класс на Ноунейме куда вероятнее, чем на том же Рутрекере. Хороший профильный сайт, который необходимо держать в закладках, если вы занимаетесь самообучением.

№5 — kinozal.tv

Главный торрент-трекер для киноманов в рунете. Здесь можно найти любые отечественные и зарубежные фильмы, а также сериалы самого разного года выхода. Если вы пропустили свежую российскую премьеру, скорее всего она уже выложена на Кинозале в хорошем качестве. Сайт выглядит несколько устаревшим, но поиск выполнен грамотно и даже далекий от интернета человек найдет искомое в считанные минуты. Многовато рекламы, но пользователи плагина Адблок не испытают никаких неудобств. Всем любителям кино сайт строго рекомендуется для активного пользования!

№4 — torrentx.one

А вот здесь с сайтом все в порядке – и дизайн и функциональность на уровне. Удобный поиск, каталогизация и различные подборки лучших раздач сделали молодой Torrent-X одним из самых быстрорастущих трекеров России. Также отметим дружелюбное сообщество, которое активно реагирует на запросы других пользователей и помогает им найти нужные файлы. Не первый по значимости, но один из лучших по атмосфере в комментариях сайт в нашем рейтинге торрент трекеров.

№3 — rutor.org

Создатели Рутора понимали, что переплюнуть Рутрекер в количестве раздач и контента им вряд ли удастся, а потому пошли другим путем – отменили необходимость регистрации. Теперь новичку, попавшему на портал впервые, не нужно тратить время на муторное заполнение анкеты пользователя, для скачивания искомого торрент-файла его нужно просто найти. Быстро, удобно, контента пусть и меньше, но все важные новинки здесь появляются в то же время, что и у главного конкурента. На сегодняшний день главный сайт Рутора заблокирован, но работающие зеркала можно найти в Гугле или посмотреть в сообществе трекера Вконтакте.

№2 — The Pirate Bay

На втором месте списка торрент сайтов расположился Pirate Bay — самый популярный трекер в мире, который за долгие годы своего существования успел пройти огонь, воду и медные трубы. Масса судов, розыск создателей портала Интерполом, блокировки во множестве стран – все это не сломило дух Пиратской Бухты, которая и по сей день исправно функционирует и доставляет бесплатный контент быстрее всех. Да, сайт не русский, потому для успешного использования неплохо было бы знать английский язык хотя бы на минимальном уровне, но уж если вы что-то ищите – это либо есть на ПиратБэй, либо в бесплатном варианте этого нет воообще. Культовый сайт, который, мы надеемся, будет здравствовать и процветать и впредь.

№1 — rutracker.org

Вряд ли можно написать что-то новое о портале, который на протяжении десятилетий остается одним из самых посещаемых сайтов рунета. Никакие блокировки и Роскомнадзор не смогли задушить эту гидру, у которой при отсечении одной головы вырастает три новых зеркала. Если в плане игр у данного трекера еще есть конкуренты, а раздачи фильмов зачастую блокируются по требованию правообладателей пока идет показ в кинотеатрах, то количество музыки, которое здесь можно найти, поразит даже самого прожженного меломана. Если вы не знакомы с торрент трекерами и не готовы тратить массу времени на исследование каждого – начните с Рутрекера и вряд ли вам понадобится что-то еще. Не поддающееся оспариванию первое место в топе лучших торрент сайтов на 2020 год!